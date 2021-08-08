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Около 900 человек и два пожарных поезда ликвидируют пожар в Мордовском заповеднике

8 августа 2021 20:22
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Пожаром пройдена площадь около 3000 гектаров. Активно горит на 15 гектарах.

"На месте работает наземная группировка в составе 891 человека и 218 единиц техники. Работу продолжают аэромобильные группировки МЧС России из Республики Мордовия и Чувашской Республики. Кроме этого, работают группировки сил Главных управлений МЧС России по Республике Марий Эл, Пензенской и Ульяновской областей. Также на месте пожара работают два пожарных поезда", - сообщает региональное управление МЧС России.

"Угроза перехода огня на населенные пункты отсутствует".

Врио главы Мордовии Артем Здунов сообщил, что в воскресенье вместе с членами правительства региона обследовал территорию заповедника, горевшую в 2010 году. "Осталось много сухостоя, который и горит сейчас. Пожаром пройдена площадь около 3000 гектаров. Активно горит на 15 гектарах", - написал Здунов в своем Instagram.

Пожар на территории заповедника имени Смидовича в Мордовии начался 3 августа, когда из-за сухой грозы загорелся валежник. В борьбе со стихией задействованы аэромобильные группировки МЧС Мордовии, Нижегородской области, Чувашии, работники лесного хозяйства, сотрудники Росгвардии, вертолёты Ми-8 МЧС России, многоцелевой самолет-амфибия БЕ-200ЧС, военные самолеты Ил-76. Днём 7 августа огонь распространился на территорию Нижегородской области, после чего в закрытом городе Сарове было введен режим чрезвычайной ситуации.

 

Фото : @mchs_mordovia/Instagram/РИА Новости

Теги: Мордовский заповедник пожар

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