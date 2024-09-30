Огнеборцы Исаклинского района ликвидировали пожар на площади 100 кв. метров

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Горела сухая солома.



26 сентября в 16 часов 35 минут на пункт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение: в деревне Малое Микушкино Исаклинского района горит сухая солома. К месту вызова незамедлительно выехали дежурный караул пожарно – спасательной части № 118 и добровольно пожарная команда сельского поселения Большое Микушкино

По прибытии на место пожара было установлено, что горит сухая солома на площади 100 квадратных метров. На тушение пожара было подано 2 ствола «Б», задействованы 4 человека личного состава, две пожарные автоцистерны.

В 16 часов 45 минут пожар был локализован, в 17 часов 50 минут - полностью ликвидирован. Пострадавших, к счастью, нет. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"