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Очередная резиновая квартира нашлась в Тольятти

14 июня 2021 10:43
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Очередная резиновая квартира нашлась в Тольятти

Установлено, что в мае текущего года безработный 41–летний житель Автозаводского района г. Тольятти по месту своей регистрации и проживания в квартире дома по бульвару Туполева, незаконно поставил на миграционный учет 7 иностранных гражданин, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемый неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно приступил закон. Мужчина признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что получил за оказанную услугу денежное вознаграждение. 

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: нелегальные мигранты регистрация мигрантов

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