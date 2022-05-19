Обеспечение пожарной безопасности фестиваля «Российская студенческая весна» на контроле ГУ МЧС России по Самарской области

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18 мая в областной столице состоялось открытие XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».

Накануне17 маятренировка по ликвидации условного пожара.

По легенде тренировки, произошел пожар в помещении аппаратной звукорежиссера, находящегося в конференц-зале на 1 этаже спортивного комплекса. Его причиной стало короткое замыкание с последующим распространением пожара по помещению. Сработала система автоматической пожарной сигнализации и оповещения. По прибытии пожарно-спасательных подразделений были проведены спасательные работы с помощью звеньев газодымозащитной службы, и в кратчайшие сроки обеспечена защита объекта с последующей ликвидацией очага пожара. Слаженно и оперативно отработаны действия личного состава по тушению пожара в здании с массовым пребыванием людей, проведена тренировка оперативного штаба тушения пожара, обеспечено взаимодействие администрации стадиона с подразделениями противопожарной службы.

Всего в учении принимало участие 13 единиц техники и 60 человек личного состава.

В рамках подготовки к обеспечению безопасности Фестиваля инспекторы надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления провели проверку эвакуационных выходов, помещений стадиона на наличие первичных противопожарных средств, проверили работоспособность системы оповещения при пожаре, провели противопожарный инструктаж с персоналом стадиона и волонтерами, и тренировку по эвакуации.

В дни проведения Фестиваля на стадионе и возле него будет организовано дежурство сотрудников и выставлена техника Главного управления МЧС России по Самарской области.