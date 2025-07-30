Ночью в Шигонском районе горели дом и надворные постройки на площади 100 кв. м

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Сегодня, 30 июля, в 02:33 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в селе Малячкино.

К месту вызова незамедлительно выехали дежурные караулы пожарно-спасательных частей №№135 и 114 Отряда № 37 в количестве 10 человек личного состава.

По прибытии было установлено, что открытым пламенем горят дом и надворные постройки на площади 100 квадратных метров.

Оперативно было создано звено газодымозащитной службы, на тушение поданы 3 ствола «Б».

Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных в 02:51 зафиксирована локализация пожара, в 03:04 – объявлена ликвидация открытого горения, а ликвидация последствий пожара объявлена в 04:30.

Пострадавших, к счастью, нет.

Причины пожара устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"