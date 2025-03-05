Ночью в Самаре произошел пожар в школе-интернате №1

В ночь на среду, 5 марта, в Красноглинском районе Самары начался пожар в учебном заведении. Подробности рассказали спасатели, пишет 63.ру.

— В 02:17 поступило сообщение о пожаре в здании МБОУ Школа-интернат № 1 по адресу: Самара, Красноглинский район, поселок Южный, 31. Пожарно-спасательные подразделения автоматически направили по повышенному рангу вызова — Пожар № 2, — сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По прибытии на место пожарные обнаружили, что на первом этаже горят домашние вещи в комнате. В 02:31 пожар локализовали на площади 10 кв. м. В 02:40 возгорание полностью ликвидировали.