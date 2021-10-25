Ночью в Кинель-Черкасском районе водитель насмерть сбил пешехода

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24 октября на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых 6 человек получили ранения различной степени тяжести, один человек погиб.

Одно из ДТП произошло в 20:15 в Кинель-Черкасском районе. Мужчина 1962 года рождения, стаж вождения которого составляет 32 года, двигался на автомобиле «Vоlкswаgеn Pоlо» по автодороге «Самара-Бугуруслан» со стороны с. Кинель-Черкассы в направлении г. Отрадного. В пути следования, водитель допустил наезд на пешехода 1982 года рождения, который находился на проезжей части в темное время суток на не освещаемом участке дороги и без светоотражающих элементов на одежде. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.