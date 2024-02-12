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Ночью тушили крупный пожар в Волжском районе в селе Белозерки

12 февраля 2024 13:52
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Ночью тушили пожар в Волжском районе в селе Белозерки

12 февраля в 05 часов 08 минут на пульт диспетчера связи пожарно-спасательной части № 158 пожарно-спасательного отряда № 46 Волжского района государственного казенного учреждения Самарской области "Центр по делам гражданской обороны пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям" поступило сообщение о возгорании частного дома на улице Степной в селе Белозерки. На место были направлены пожарные расчеты пожарно-спасательных частей №№ 158, 128. Также были привлечены силы и средства пожарно-спасательной части № 136 Кинельского района, пожарно-спасательной части № 14 пожарно-спасательного отряда № 34 города Кинель, пожарно-спасательной части № 5 города Самара, пожарно-спасательной части № 151 пожарно-спасательного отряда № 41. Всего были задействованы 26 человек личного состава и 6 единиц спецтехники.

По прибытии было установлено, что открытым пламенем горит дом общей площадью 150 квадратных метров. На пожаре были задействованы 3 ствола "Б", создано 1 звено газодымозащитной службы. Пожару был присвоен ранг 1-БИС. В 06 часов 55 минут была объявлена локализация пожара, в 07 часов 18 минут – полная ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет. Причины пожара выясняются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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