Нижегородские полицейские вернули мальчику похищенного щенка

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Полицейские в Нижегородской области вернули шестилетнему ребенку похищенного три месяца назад щенка по кличке Гуччи, передает РИА Новости. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Шестилетний житель города Выкса Нижегородской области в октябре 2020 года ждал тетю около магазина с йоркширским терьером по кличке Гуччи на руках. К нему подошел мужчина и попросил погладить собаку, после чего неожиданно выхватил щенка и убежал. Мальчик попытался догнать похитителя, но ему это не удалось. Мама ребенка, узнав о случившемся, обратилась в территориальный отдел полиции.

Отделом дознания ОМВД России по городу Выкса Нижегородской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК России ("Грабеж").

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, ранее неоднократно судимый за преступления имущественного характера. Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке", — приводятся слова Волк на сайте МВД Медиа.

Выяснилось, что после похищения фигурант забрал собаку себе, все это время она находилась по месту его проживания.

"В настоящее время питомец передан законным хозяевам. Граждане выразили слова искренней благодарности полицейским за возвращение четвероногого друга", — добавила Волк.