Никаких шашлыков в лесу: противопожарный режим заработает в Самаре с 5 апреля

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С 5 апреля по 31 октября в Самаре устанавливается особый противопожарный режим.

В этот период «при установлении IV-V классов пожарной опасности в лесах по условиям погоды» будет:

– запрещено разводить костры и сжигать мусор на садовых участках, примыкающих к лесам;

– ограничен въезд транспорта в леса;

– запрещено пребывание граждан в лесах и разведение там костров;

– запрещен запуск «неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня» на территории города, а также на расстоянии менее 1000 м от лесных массивов, пишет Другой Город.