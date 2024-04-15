Ни девушки, ни денег: самарца обманули телефонные мошенники

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В дежурную часть Самары обратился 23-летний молодой человек с заявлением о хищении денег. Он пояснил, что накануне ему на сайте-знакомств написала девушка, с которой они вскоре договорились о встрече в картинной галерее.

Незнакомка сообщила, что уже купила себе билет и мужчина получил ссылку на сайт художественной галереи, для покупки билета, пройдя по которой, указал реквизиты своей банковской карты и код подтверждения, поступивший в смс-сообщении, но покупка не подтвердилось, о чем мужчина сообщил девушке.

Новая знакомая сообщила, что скорее всего произошла ошибка и прислала еще одну ссылку, под предлогом возврата денежных средств, где мужчина заполнил свои паспортные данные и повторно ввел реквизиты банковской карты, после чего обнаружил списание с лицевого счета его банковской карты денежных средств в сумме свыше 8000 рублей. Диалог и профиль неизвестной на сайте-знакомств удалены, незнакомка на связь не выходит. Мужчина понял, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию.

В настоящее время по данному факту проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения, возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции предупреждают! Не переходите по сторонним ссылкам и не вводите реквизиты банковских карт, CVC-код или секретный код из СМС сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

фото: пресс-служба ГУ МВД СО