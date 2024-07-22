Незадекларированные серьги Tiffany обнаружили таможенники в международном аэропорту «Курумоч»

155

Незадекларированное ювелирное украшение из драгоценных металлов и камней стоимостью более 1,5 млн рублей выявили самарские таможенники на международном рейсе в аэропорту «Курумоч».

Пассажир, прибывший в Россию из Баку, был остановлен сотрудниками таможни в зоне таможенного контроля при прохождении «зелёным» коридором. При проведении таможенного досмотра в багаже мужчины были обнаружены серьги «TIFFANY&Co», а также четыре сертификата и чек на ювелирное изделие. Установлено, что пассажирскую таможенную декларацию он не подавал и таможенные платежи не уплачивал.

Согласно заключению эксперта, представленный на исследование образец товара был изготовлен из сплава платины 950 пробы со вставками из бриллиантов, а именно природного алмаза. Материалы, из которых сделано ювелирное изделие, входят в перечень стратегически важных товаров.

Сотрудниками Самарской таможни в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ – контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов. Санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.