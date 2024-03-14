Незадекларированные часы Rolex обнаружили таможенники в аэропорту Курумоч

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Самарские таможенники выявили в ручной клади пассажира, прибывшего из Баку, наручные часы швейцарского бренда стоимостью более 2 млн рублей.

Молодой человек был остановлен инспектором на «зеленом» коридоре при совершении выборочного таможенного контроля. В ходе осмотра его багажа с помощью интроскопа, сотрудники обнаружили футляр с часами Datejust производства компании Rolex. Установлено, что пассажирскую таможенную декларацию мужчина не подавал и таможенные платежи не уплачивал.

«В соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии № 107 воздушным видом транспорта без уплаты таможенных пошлин ввозятся товары для личного пользования, стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 10 000 евро. В противном случае необходимо уплатить 30 % от стоимости в части превышения установленной нормы», - отмечает начальник таможенного поста Аэропорт Самара Анатолий Законов.

Таможенная экспертиза установила, что детали часов изготовлены из сплава золота 750 пробы, сапфирового стекла и вставок из бриллиантов.

В действиях гражданина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, а именно контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов. Санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.