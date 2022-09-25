Нетрезвый водитель взял машину у бывшей жены покататься по Красноглинскому шоссе

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В Самаре на Красноглинском шоссе для проверки документов остановили автомобиль отечественного производства. За рулем транспортного средства находился житель г. Самары 1990 года рождения. Сотрудники Госавтоинспекции при общении с водителем, почувствовали, что от него исходит резкий запах алкоголя. Полицейские отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он ответил отказом.

Выяснилось, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичное нарушение. Тогда Красноглинский районный суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 1 год 6 месяцев. Соответствующих выводов злостный нарушитель дорожной безопасности не сделал, вновь преступил закон, сев за руль автомобиля, принадлежащего его бывшей супруге.

Красноглинский районный суд г. Самары доказательства, собранные дознанием, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Водителю определено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов. Кроме того, преступник лишен права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.