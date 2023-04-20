Названа предварительная причина пожара на Галактионовской в Самаре

89

Представители МЧС назвали причину страшного пожара напротив Шанхая. Вечером 18 апреля огонь разгорелся в нежилой двухэтажке на Галактионовской, 241. Пламя быстро перекинулось на соседнюю жилую одноэтажку по адресу Галактионовская, 243. В ней жили две семьи. От пункта временного размещения погорельцы отказались — на ночь их приютили у себя родственники. К счастью, ЧП обошлось без жертв.

Пожарным пришлось выбивать стекла в объятом пламенем доме и лезть на крышу соседнего жилого, куда перекинулось пламя.

— Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем, — сообщили 63.RU в ГУ МЧС России по Самарской области.

Кто именно мог развести огонь в нежилом доме, где начался пожар, в областном МЧС пока не уточнили.