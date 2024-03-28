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Наркомана-водителя в Чапаевске задержали сотрудники ГИБДД

28 марта 2024 10:28
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Наркомана-водителя в Чапаевске задержали сотрудники ГИБДД

В октябре прошлого года сотрудники ДПС ГИБДД ОМВД России по г. Чапаевску в ночное время во время патрулирования городских улиц остановили автомобиль Kio Rio, «виляющий» по дороге.

Поведение водителя во время административной процедуры дало полицейским основание подозревать, что он управляет транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Житель Чапаевска категорически отказался исполнять требование патрульных о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Госавтоинспекторы в процессе производства административного материала приняли решение досмотреть 43-летнего ранее судимого за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчину и арендуемое им транспортное средство. На место задержания прибыли следователь и сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков территориального отдела полиции. В ходе проведения досмотра, в присутствии понятых, в салоне автомобиля полицейские обнаружили и изъяли два свертка с порошкообразным веществом. В багажнике сотрудники полиции так же обнаружили и изъяли россыпь похожего вещества.

Как пояснил задержанный, с 2019 года употребляющий запрещенные вещества, изъятое – наркотик синтетического происхождения, который он приобрел через теневой сегмент сети Интернет для собственного употребления.

За совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), правонарушителю судом назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок 18 месяцев.

Изъятые вещества, согласно результатам исследования ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, содержат в своем составе А-пирролидиновалерофенон (pvp), который является производным наркотического средства n-метилэфедрона в крупном размере.

Отцу трех малолетних детей, работающему водителем в одном из местных обществ с ограниченной ответственностью, предъявлено обвинение. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Теги: Стоп Наркотик

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