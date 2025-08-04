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Напавшего на владельца «Тайгана» льва могут отправить в другой зоопарк

4 августа 2025 09:25
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Напавшего на владельца «Тайгана» льва могут отправить в другой зоопарк

Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков рассказал РИА Новости, что напавшего на него льва могут отправить для размножения в другой зоопарк.

"Если подвернется оказия, льва могут отправить для размножения в другой зоопарк. Время покажет", — сказал Зубков.

По его словам, пока льва поместят в вольер с другими хищниками и не будут выпускать в открытую часть зоопарка - зону свободного обитания львов (саванну).

"Я не держу на него обиду и простил его. Лев вел себя как хищник, он ни в чем не виноват. По законам природы он делал все правильно", — сказал владелец сафари-парка.

В июне Зубков пережил нападение льва в открытой части зоопарка. Его прооперировали в Крыму, а затем транспортировали в больницу Краснодара. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека. После нескольких операций хозяина парка выписали, он вернулся в Крым.

Сам Зубков рассказывал, что в тот день он слишком близко подошел к хищнику, который ел мясо, и, повинуясь инстинктам, 250-килограммовый лев напал на него, вцепившись в шею. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери.

Парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 100 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

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