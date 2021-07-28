Налоговая служба блокирует счета крупнейшего автобусного перевозчика Самары

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Только за июнь 2021 года ведомство восемь раз принимало решение о блокировке счетов «Евразийской корпорации автовокзалов». С апреля ИФНС по Октябрьскому району города Самара делало это 14 раз. Под удар попали счета ЕКА в Сбербанке и ВТБ. Соответствующая информация содержится в системе «СПАРК-Интерфакс». Причиной жестких мер в адрес предприятия значится «неуплата налогов, сборов, пени или штрафов». Каких именно – не детализируется.

«Евразийская корпорация автовокзалов» на данный момент входит в число крупнейших пассажирских перевозчиков региона. Компания обслуживает 25 междугородних внутриобластных маршрутов, обеспечивая транспортное сообщение между Самарой и малыми населенными пунктами региона. Причем по восьми из этих маршрутов альтернатив нет.

Кроме того, корпорация занимается межрегиональными и международными перевозками, является оператором сети автовокзалов, в том числе Центрального автовокзала в Самаре.

«Евразийская корпорация автовокзалов» испытывает сложности в расчетах с кредиторами, некоторые контрагенты утверждают, что компания не платила им уже полтора года. В 2020-2021 годах в адрес предприятия поступило 67 исков в Арбитражный суд Самарской области. Сумма претензий почти достигает 85 млн руб.

Один из контрагентов компании, перевозчик «Автостар», опубликовал извещение о намерении обратиться в суд с иском о банкротстве «Евразийской корпорации автовокзалов». Однако пока такого иска не появилось.

Санкции, наложенные налоговой службой на счета компании могут усугубить и без того непростую ситуацию в ЕКА и приблизить ее к банкротству, пишет Обозрение.

— Надежда Галимуллина