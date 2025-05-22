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Над Россией за ночь сбили 105 беспилотников

22 мая 2025 11:40
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Над Россией за ночь сбили 105 украинских беспилотников

Силы ПВО сбили 105 украинских беспилотников над регионами России за ночь, из них 35 - над Московским регионом.

Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

"22 мая с 00:00 до 05:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 35 БПЛА - над территорией Московского региона, 14 - над территорией Орловской области, 12 - над территорией Курской области, 11 - над территорией Белгородской области, 10 БПЛА сбито над территорией Тульской области, 9 - над территорией Калужской области, 7 - над территорией Воронежской области, по 3 БПЛА уничтожены над территориями Липецкой и Смоленской областей и 1 - над территорией Брянской области", - сообщили в оборонном ведомстве.

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