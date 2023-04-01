Над пчелами Самарской области нависла угроза

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В Самарской области ввели карантин по опасному заболеванию пчел. Об этом говорится в приказе регионального Департамента ветеринарии.

— Установить ограничительные меры по нозематозу пчел на территории пасеки, расположенной в поселке Гундоровка сельского поселения Большая Раковка Красноярского района. Ограничить вывоз из хозяйства пчелиных семей, маток, а также продуктов пчеловодства и предметов ухода за пчелами, закрыть доступ на пасеку для посторонних, — говорится в документе.

Нозематоз пчел — инвазионное заболевание взрослых пчел, маток и трутней. Оно проявляется по окончании зимы и весной, характеризуется ослаблением и гибелью семей пчел, маток. Основной источник заражения — кал, выделяемый больными пчелами. Вторичный источник инфекции — зараженные соты, запасы меда и пыльцы, стенки улья, поилки с водой, почва. Распространению нозематоза на значительные расстояния способствует роение инфицированных семей, пишет 63.ру.

Также представители департамента утвердили перечень мер, которые должны сдержать распространение заболевания в регионе. Среди них:

необходимо отправить на переработку непригодные соты;

нельзя допускать содержание слабых и безматочных пчелиных семей;

необходимо применять меры по предотвращению роения пчел (в противном случае они могут сбиться в рой и улететь с пасеки, распространяя заболевание);

запрещено скармливать пчелам сахарный сироп из общей кормушки и выставлять соторамки для просушки после откачки меда;

нужно провести отбор и отправить на повторное исследование подмор (тела умерших пчел и трутней) пчел.

Эксперты говорят, что если исчезнут пчёлы, некому будет опылять растения, что неизбежно приведет к их гибели, так как большинство просто не сможет размножаться и производить плоды. Не будет растений — вымрут животные, для которых эти растения служат пищей. С каждым годом урожаи будут стремительно падать, человечество будет обречено на голод. Таким образом, массовое вымирание пчел может иметь серьезные последствия для всего мира.

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