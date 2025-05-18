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На автодороге «М-5 «Урал»-Жигули-Пионерлагерь» погиб водитель квадроцикла   

18 мая 2025 17:59
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Он выехал на полосу встречного движения (в месте, где это запрещено), и врезался в световую опору. 

Получив информацию о ДТП, сотрудники ГАИ прибыли на место происшествия, установили и опросили участников и очевидцев аварии, провели иные мероприятия для установления обстоятельств.

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 18 мая, ночью, 39-летний водитель квадроцикла CF Мото400 двигаясь по автодороге «М-5 «Урал»-Жигули-Пионерлагерь » со стороны детского лагеря «Жигулевский Артек» в направлении автодороги М-5 «Урал», в пути следования, на участке дороги в районе 9 км совершил выезд на полосу встречного движения (в месте, где это запрещено), в результате чего врезался в световую опору.

Водитель квадроцикла, житель города Тольятти, погиб на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: ДТП Тольятти

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