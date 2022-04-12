На Волга около острова Лягушачий лодка с двумя женщинами на борту столкнулась с плавающей льдиной

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11 апреля спасатели Поисково-спасательного отряда Октябрьска доставили до берега двух женщин, потерпевших крушение на лодке, сообщает пресс-служба ПСС СО.

На Волга около острова Лягушачий, вечером, маломерное судно с двумя женщинами на борту получило повреждение корпуса от столкновения с плавающей льдиной.

С аварийного судна им удалось высадиться на берег острова.

Для оказания помощи женщинам вышел спасательный катер. Темное время суток осложняло спасателям поиск места происшествия. Пострадавших доставили до берега. Медицинская помощь не потребовалась.

Фото: ПСС СО