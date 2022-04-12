Я нашел ошибку
Главные новости:
Один человек находится в критическом состоянии.
CNN: в результате стрельбы на станции метро в Нью-Йорке пострадали 13 человек
У этой кровати есть электропривод, который позволяет менять положение частей.
Чтобы вообще от компьютера не отходить: в Японии разработали кровать специально для геймеров
Также компания добавила, что изменения коснутся всех тарифов с учетом локальной специфики каждого города.
Яндекс.Такси подорожает по всей России
По словам премьер-министра, правительство также примет несколько мер для поддержки строительной отрасли.
Мишустин о новых мерах кабмина: продление водительских прав, выкуп земель   
Их имена известны не всем, однако их творчество открыло русскому искусству путь к стилю модерн, к его национальному направлению.
«Ах, если бы вы были здесь»: в Музее Модерна открывается выставка двух художниц – Поленовой и Якунчиковой
Потребовалась помощь спасателей.
На Волга около острова Лягушачий лодка с двумя женщинами на борту столкнулась с плавающей льдиной
С Днем космонавтики, в развитии которой регион занимает передовые позиции в стране и мире, земляков поздравил губернатор Дмитрий Азаров.
Дмитрий Азаров: «Славная космическая история нашего региона продолжается и сегодня»
Уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.
Перед судом предстанут самарские чиновники, обвиняемые в хищении денег при реализации нацпроектов 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.16
4.31
EUR 85.98
4.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает ребят на увлекательный квест «Животные – покорители космоса»
В Новокуйбышевске сотрудники пожарно-спасательного гарнизона провели показательное пожарно-тактическое занятие в здании библиотеки
В музее «Самара Космическая» откроется персональная выставка Виктора Панидова в технике офорт
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

На Волга около острова Лягушачий лодка с двумя женщинами на борту столкнулась с плавающей льдиной

12 апреля 2022 21:18
124
Потребовалась помощь спасателей.

11 апреля спасатели Поисково-спасательного отряда Октябрьска доставили до берега двух женщин, потерпевших крушение на лодке, сообщает пресс-служба ПСС СО.

На Волга около острова Лягушачий, вечером, маломерное судно с двумя женщинами на борту получило повреждение корпуса от столкновения с плавающей льдиной.

С аварийного судна им удалось высадиться на берег острова.

Для оказания помощи женщинам вышел спасательный катер. Темное время суток осложняло спасателям поиск места происшествия. Пострадавших доставили до берега. Медицинская помощь не потребовалась.

 

Фото:    ПСС СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
15 апреля в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детских садах
12 апреля 2022  11:00
15 апреля в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детских садах
265
Участники совещания рассмотрели социально-экономическую ситуацию на системообразующих предприятиях, обсудили ситуацию на рынке труда, а также результаты мониторинга рынка продуктов питания и продовольственных товаров.
11 апреля 2022  18:58
«Каждое предприятие должно получить поддержку»: Дмитрий Азаров провел заседание штаба по экономике
527
В центре внимания губернатора и кабинета министров — вопросы социальной поддержки и адресной помощи жителям региона.
11 апреля 2022  17:38
Новые социальные выплаты и адресная помощь землякам - Дмитрий Азаров провел заседание областного Правительства
662
В Самарской области пройдут торжественные мероприятия, посвящённые Дню космонавтики
11 апреля 2022  13:24
В Самарской области пройдут торжественные мероприятия, посвящённые Дню космонавтики
492
В Самаре на 4 дня перекроют улицу Авроры
11 апреля 2022  11:19
В Самаре на 4 дня перекроют улицу Авроры
447
Весь список