На улице 22 Партсъезда в Самаре ночью горела машина

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В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлён момент возгорания транспортного средства. Как сообщают очевидцы, пламя объяло автомобиль в Самаре в ночь на 6 июня, на улице 22 Партсъезда.

По кадрам тяжело установить какая именно горит машина, но по сообщению жителей, которые стали свидетелями ЧП пламя поглотило отечественный автомобиль Lada 21110.

Самарцы в комментариях гадают, что могло стать причиной возгорания. Официальной информации о воспламенении авто на данный момент нет, пишет ГТРК Самара.

Фото: vk.com/tlt.live