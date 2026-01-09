На улице Бакинской в Самаре столкнулись две иномарки, погиб один из водителей

Полицейские работают на месте ДТП в Куйбышевском районе Самары. По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 9 января 2026 года в 15:00 возле дома 9 на улице Бакинской произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Hyundai Solaris осуществил поворот налево с крайней правой полосы и столкнулся с автомобилем Geely, двигавшимся в попутном направлении.

На месте ДТП скончался водитель Hyundai Solaris, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. На место происшествия выехало руководство территориального отдела полиции и следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО