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Полицейские работали на месте дорожно-транспортного происшествия в Самаре. По предварительным данным Госавтоинспекции, 16 июня в 16:10 на улице Арена 2018 в Самаре столкнулись две иномарки.

Автомобиль Mercedes под управлением женщины 2002 года рождения, двигаясь в направлении улицы Демократической, столкнулся с а/м Chery Exeed, которым управлял мужчина 1969 года рождения. В момент аварии Chery осуществлял разворот.

Водитель автомобиля Mercedes и пассажир Chery обратились за медицинской помощью.

В настоящее время полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО