На ул. Пугачевской в Самаре водитель сбил женщину

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22 октября на территории региона зарегистрировано 11 ДТП в которых пострадали 12 человек.

В Кировском районе г.Самары в 16:10 произошло ДТП. Водитель 1974г.р. (с 22.10.2020г., к административной ответственности привлекался 8 раз), управляя автомобилем " Škoda Octavia" двигался по ул. Пугачевской и напротив д.41 по ул. Енисейской не справился с рулевым управлением автомобиля, выехал на тротуар и совершил наезд на пешехода - женщину 1983г.р., которая двигалась по тротуару во встречном направлении. В результате ДТП женщина с телесными повреждениями госпитализирована.