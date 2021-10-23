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На ул. Пугачевской в Самаре водитель сбил женщину

23 октября 2021 13:10
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На ул. Пугачевской в Самаре водитель сбил женщину

22 октября на территории региона зарегистрировано 11 ДТП в которых пострадали 12 человек.

В Кировском районе г.Самары в 16:10 произошло ДТП. Водитель 1974г.р.  (с 22.10.2020г., к административной ответственности привлекался 8 раз), управляя автомобилем " Škoda Octavia" двигался по ул. Пугачевской и напротив д.41 по ул. Енисейской не справился с рулевым управлением автомобиля, выехал на тротуар и совершил наезд на пешехода - женщину 1983г.р., которая двигалась по тротуару во встречном направлении. В результате ДТП женщина с телесными повреждениями госпитализирована.

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