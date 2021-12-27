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На трассе Самара - Оренбург возобновили движение автомобилей

27 декабря 2021 12:21
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На трассе Самара - Оренбург возобновили движение автомобилей

26 декабря в связи с погодными условиями на трассе Самара — Оренбург приостановили движение более чем на сутки. На территории  Алексеевского района экстренные службы пытались вызволить из снежных завалов 40 автомобилей. Днем в 15:10 движение автотранспорта возобновили.

Колонна из 25 легковых и 15 грузовых машин оказалась в «снежном плену» примерно с 100 по 140 км федеральной автодороги М-5 «Урал». Спасатели экстренно приступили к работе.

70 сотрудников спецслужб толкали транспортные средства вручную, другие садились за технику, чтобы расчистить заносы. Больше суток работали спасатели, чтобы вызволить 48 человек, среди которых было шестеро детей.

Работу по расчистке трассы контролировали сотрудники прокуратуры, пишет ГТРК Самара.

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