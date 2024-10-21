На территории Волжского района полицейскими выявлено 14 нарушений среди мигрантов

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В целях выявления и пресечения правонарушений, совершаемых иностранными гражданами, ликвидации каналов их незаконной легализации, а также стабилизации миграционной ситуации сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области при содействии бойцов ОМОН «Утес» регионального Управления Росгвардии провели профилактическое мероприятие на территории Волжского района.

В ходе работы на территории распределительного центра полицейскими проведены профилактические беседы о необходимости соблюдения требований законодательства Российской Федерации.

По итогам мероприятия выявлено 14 нарушений миграционного законодательства.

В отношении 8 иностранных граждан составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ, проводятся мероприятия по установлению и привлечению к административной ответственности работодателей, незаконно привлекших к осуществлению трудовой деятельности иностранную рабочую силу.

К административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ» привлечено 5 задержанных, судом принято решение об административном выдворении их за пределы территории Российской Федерации.

При проверке документов один иностранный гражданин предъявил патент на работу с признаками подделки. По данному факту собран материал проверки.

Подобные мероприятия на территории региона проводятся на систематической основе.