На шлюзе Жигулевской ГЭС рухнула кабина подъемника с рабочим внутри

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В прокуратуре Самарской области рассказали о несчастном случае, который случился с жителем Тольятти на работе. Горожанин трудился на ГЭС и в один из рабочих дней рухнул вниз с внушительной высоты.

«На шлюзе Самарского гидроузла во время высотных работ фасадный подъемник вышел из строя, кабина, в которой находился рабочий, упала. В результате несчастного случая здоровью мужчины причинен вред средней тяжести. По иску прокурора Комсомольского района пострадавшему в результате несчастного случая работнику выплатили компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей,» — сообщили в надзорном ведомстве.

Дату, когда произошло ЧП, в прокуратуре не сообщили, пишет 63.ру.