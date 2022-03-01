На Сахалине 49 рыбаков оказались в море на оторванной льдине

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Спасатели завершили операцию по спасению сахалинских рыбаков-любителей, оказавшихся в море на оторванной льдине, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, передает ТАСС.

"В 19:00 местного времени (11:00 мск) спасательная операция завершилась. Всего были эвакуированы 49 человек. Погибших и пострадавших нет. Медицинская помощь никому не потребовалась", - рассказали спасатели.

По информации МЧС, в спасательной операции участвовали 19 человек и 14 единиц техники.

Ранее сообщалось, что выходить на лед в заливе Мордвинова на Сахалине нельзя из-за возможного образования новых трещин под воздействием ветра. Однако люди все равно отправились на рыбалку. В результате днем они оказались отрезанными от берега из-за разлома льда.

Фото: pixabay