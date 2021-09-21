На реке Самара утонул 84-летний рыбак

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20 сентября водолазы Поисково-спасательного отряда специального назначения проводили водолазные поиски пропавшего рыбака 1937 года рождения на реке Самара в затоне «Второй отстойник». Вызов поступил от сотрудников полиции.

Днем ранее бесхозную лодку с поплавковыми удочками около камышей заметили рыбаки. Поверхностные поиски на акватории результатов не принесли. Тогда было принято решение провести водолазные поиски пропавшего. В 09.30 к месту проведения водолазных спусков был направлен водолазный отряд. В месте проведения поисковых работ видимость с фонарем составляла 0,5 метра. Рельеф дна имел перепад с 2 метров до 12.

Спустя три часа поисков утонувшего обнаружили на значительном удалении от лодки и доставили до берега для передачи сотрудникам полиции. В поисковых работах задействовано три водолаза и водолазный катер, пишет ПСС по Самарской области.