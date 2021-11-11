На пожаре в Сызрани погиб ребенок

101

Следственным отделом по городу Сызрань следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по факту обнаружения после тушения пожара тела ребенка 2015 года рождения без признаков жизни проводится доследственная проверка.

По версии следствия, 10 ноября 2021 года после тушения пожара в одном из частных жилых домов, расположенных по улице Аэродромной города Сызрань, обнаружено тело мальчика 2015 года рождения без признаков жизни. Кроме того, в результате пожара пострадал мужчина.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.