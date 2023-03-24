На пожаре в Самаре погибли мужчина и женщина

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Рано утром в пятницу, 24 марта, в Кировском районе Самары произошло ЧП. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

— Около 06:00 загорелась квартира в доме по адресу: Ташкентский переулок, 59а. Прибывшие на место пожарные выяснили, что горят домашние вещи в помещении на первом этаже. Площадь составила 10 кв. метров, — пояснили в МЧС по Самарской области.

В 06:49 пожар удалось потушить. К сожалению, в результате возгорания погибли два человека — мужчина и женщина. Также из дома эвакуировали двух местных жителей, пишет 63.ру.