На пересечении Каховской и Ставропольской в Самаре столкнулись такси и мотоцикл

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20 августа мужчина, управляя автомобилем Renault Logan (такси), следовал по улице Каховская со стороны улицы Енисейская в направлении улицы Минская. На нерегулируемом перекрестке Каховской и Ставропольской водитель не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом Honda CB400 под управлением молодого человека, который двигался по главной дороге.

От удара мотоцикл отбросило на стоящий автомобиль Lada. Отечественная легковушка стояла во встречном направлении перед нерегулируемом пешеходном переходом, предоставляя преимущество в движении пешеходам.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла. Бригадой скорой медицинской помощи он госпитализирован.

Фото: ГУ МВД СО