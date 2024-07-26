На отремонтированном участке улицы Куйбышева в Самаре под машиной провалился асфальт

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Днем в пятницу, 26 июля, самарцы встали в пробку у Струковского сада на улице Куйбышева — всё из-за провала на дороге, что отреставрировали буквально несколько недель назад. Асфальт рухнул прямо под припаркованным автомобилем. На месте работают сотрудники ГИБДД и коммунальщики, пишет 63.ру.

— Внутри этой ямы течет вода, возможно, она и дальше продолжит обрушаться. Сейчас легковушку надо как-то эвакуировать, — прокомментировал ситуацию очевидец.

Рядом с этим провалом зияет еще одна дыра, но уже на тротуаре. По словам очевидцев, владелец провалившегося автомобиля был за Волгой и обещал приехать к месту ЧП буквально через 10 минут.

Сейчас на месте находится дежурная бригада и профильные специалисты.

Фото: Алексей Ногинский