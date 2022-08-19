На месте смертельного ДТП  на трассе Самара-Большая Черниговка проводились спасательные работы

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18 августа на 26 километре трассы А-300 Самара-Большая Черниговка произошло столкновение во встречном направлении легкового автомобиля и фуры.

В результате аварии легковой автомобиль получил значительные повреждения, а водитель погиб.

Для проведения аварийно-спасательных работ по извлечению тела погибшего из салона аварийного автомобиля ночью на место происшествия был направлен Поисково-спасательный отряд Самарской области в количестве четырех спасателей. Сложность работ состояла в том, что кузов легкового автомобиля представлял груду искореженного металла. Используя гидравлический инструмент, спасатели извлекли тело погибшего из салона аварийного автомобиля, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: ПСС СО