На месте двух смертельных ДТП  на 865 километре трассы М-5 работали спасатели

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29 декабря на 865 километре трассы М-5 в Сызранском районе произошло два дорожно-транспортных происшествия.

В 11.15 при неблагоприятных погодных условиях столкнулись во встречном направлении движения легковой автомобиль и грузовой. На месте происшествия работали спасатели Поисково-спасательного отряда города Сызрань. Женщина водитель в тяжелом состоянии передана сотрудникам скорой медицинской помощи, пассажир погиб.

В 12.46 от оперативного дежурного поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 865 километре автодороги М-5. Столкнулись «Калина» и КАМАЗ. В результате аварии погибли пять человек, находившиеся в легковом автомобиле. Для деблокирования погибших требовалась помощь спасателей. В 12.50 аварийно-спасательные работы на месте происшествия были окончены.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения скоростного режима, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО