На химзаводе в Тольятти на рабочего упал поддон с теплоизоляцией

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Прокуратурой Центрального района г. Тольятти утверждено обвинительное заключение в отношении начальника цеха химического завода обвиняемого по ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Органами следствия установлено, что 02.12.2022 начальник цеха химического завода дал указание об осуществлении погрузочно-разгрузочных работ на территории базисного центра завода, достоверно зная, что данная территория не отвечает требованиям безопасности для производства данного вида работ, вследствие чего, водитель погрузчика, выполняя распоряжение начальника цеха, допустил опрокидывание поддона с теплоизоляцией на находящегося в опасной зоне перемещения погрузчика сотрудника, который осуществлял на территории завода разовые погрузочно-разгрузочные работы.

В результате чего, пострадавший получил повреждения в виде перелома позвоночника, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тольятти для рассмотрения по существу, сообщает облпрокуратура.