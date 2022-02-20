На автодороге Черновка-Первомайский в снежном плену оказался автомобиль по доставке хлеба

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20 февраля в 01.20 поступил вызов в Кинель-Черкасский район.

В результате сильного снегопада автомобильная дорога Черновка-Первомайский была полностью занесена снегом. На автодороге в снежном плену оказался автомобиль, работающий на маршруте по доставке хлеба.

"В кабине автомобиля находились три человека. Сотовые телефоны были разряжены, а топлива в баке автомобиля оставалось мало. Для эвакуации людей из застрявшего автомобиля в Кинель-Черкасский район отправились спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области. Поиск и эвакуация людей на заснеженной трассе проводились на снегоходе. В 07.23 спасательные работы были окончены. Заложники погодных условий смогли отогреться в спасательном автомобиле, затем их доставили до населенного пункта", - сообщает пресс-служба ПСС СО.

К расчистке трассы от снежных заносов приступила тяжелая техника.

Фото: ПСС СО