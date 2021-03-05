На 9-летнего мальчика в Самаре упала наледь с крыши дома

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Сегодня вечером около дома № 185 по проспекту Карла Маркса на мальчика, 2011 года рождения, упала наледь с дома.

В настоящее время ребёнок находится в больнице, где ему оказывается медицинская помощь.

По данному факту Советским межрайонным следственным отделом города Самары начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие.

По результат проверки будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области