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На 31 км автодороги «Самара-Пугачев -Энгельс-Волгоград»  произошло столкновение трех автомобилей

23 декабря 2024 21:36
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На данный момент движение по трассе восстановлено.

Сотрудники Госавтоинспекции работали на месте ДТП в Волжском районе. Полицейские оперативно прибыли на место ДТП, убедились что в медицинской помощи участники аварии не нуждаются, приняли меры к оперативному освобождению трассы и обеспечению проезда автотранспорта, установили и опросили очевидцев, зафиксировали обстановку.

Полицейскими установлено, что в 16:25 час. на 31 км. автодороги «Самара-Пугачев -Энгельс-Волгоград»  произошло столкновение трех автомобилей.

По сведениям сотрудников ДПС а/м  Toyota RAV4, под управлением мужчины 1966 года рождения,  двигался со стороны п. Черновский в направлении п. Алексеевка. В пути следования водитель не предоставил преимущество в движении при повороте налево а/м ГАЗель, под управлением водителя 1969 года рождения.

От удара автомобиль ГАЗель отбросило в движущийся во встречном направлении грузовой автомобиль КамАЗ (груженый семечками), под управлением водителя 1993 года рождения.

В ДТП никто не пострадал.

На данный момент движение по трассе восстановлено. Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: ДТП

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