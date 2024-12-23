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Сотрудники Госавтоинспекции работали на месте ДТП в Волжском районе. Полицейские оперативно прибыли на место ДТП, убедились что в медицинской помощи участники аварии не нуждаются, приняли меры к оперативному освобождению трассы и обеспечению проезда автотранспорта, установили и опросили очевидцев, зафиксировали обстановку.

Полицейскими установлено, что в 16:25 час. на 31 км. автодороги «Самара-Пугачев -Энгельс-Волгоград» произошло столкновение трех автомобилей.

По сведениям сотрудников ДПС а/м Toyota RAV4, под управлением мужчины 1966 года рождения, двигался со стороны п. Черновский в направлении п. Алексеевка. В пути следования водитель не предоставил преимущество в движении при повороте налево а/м ГАЗель, под управлением водителя 1969 года рождения.

От удара автомобиль ГАЗель отбросило в движущийся во встречном направлении грузовой автомобиль КамАЗ (груженый семечками), под управлением водителя 1993 года рождения.

В ДТП никто не пострадал.

На данный момент движение по трассе восстановлено. Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО