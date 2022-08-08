Мужчина разгромил  металлической урной десятки припаркованных автомобилей в Москве

114

На севере Москвы мужчина разбил около 20 автомобилей, которые были припаркованы во дворе жилого дома, передает 7 августа радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале, пишут "Известия".

Как отмечается, инцидент произошел на улице Софьи Ковалевской, 12, к. 1.

Мужчина попал на видео, которое снял очевидец.

На кадрах видно, как мужчина громит автомобили и бьет по стеклам машин металлической урной.

У автомобилей разбиты лобовые и задние стекла. Мужчину задержали очевидцы, на место вызвали полицию.

Как передает ТАСС, в дежурную часть ОМВД России по Дмитровскому району Москвы поступило сообщение о том, что пьяный мужчина металлической урной разбивает лобовые стекла у автомобилей, припаркованных на улице Софьи Ковалевской на севере Москвы. "Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники ППСП <...> задержали злоумышленника - 41-летнего безработного приезжего гражданина. Полицейскими зафиксировано повреждение пятнадцати автомобилей. В настоящее время материальный ущерб устанавливается", - сказали в пресс-службе.

Фото: соцсети