Мост XVIII века  частично обрушился в центре Тамбова

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Частичное обрушение моста через реку Студенец, построенного при наместничестве поэта и государственного деятеля Гавриила Державина в 1788 году, произошло в центре Тамбова. В настоящий момент движение пешеходов по нечетной стороне моста временно запрещено, на месте работают дорожные службы, сообщил ТАСС в пятницу врио главы Тамбова Максим Косенков.

"На мосту через Студенец на улице Советской появились признаки разрушения тротуарных блоков. Городские службы своевременно среагировали на возникшие параметры безопасности пешеходов, о чем мне было доложено. Я поручил немедленно организовать ремонтно-профилактические работы с учетом обеспечения безопасности передвижения пешеходов", - сообщил Косенков.

По его словам, в настоящий момент движение пешеходов по нечетной стороне моста запрещено, движение автомобилей не перекрыто. На месте работают дорожные службы, восстановить разрушение планируют до 11 марта.

Державинский мост через реку Студенец был построен в Тамбове в 1788 году по образцу Яузского моста в Москве по поручению генерал-губернатора Рязанского и Тамбовского Ивана Гудович. Работы организовывал и контролировал глава тамбовского наместничества, поэт и государственный деятель Гавриил Державин. В 2015 году мост включен в реестр объектов культурного наследия регионального значения. В настоящий момент используется в качестве автомобильного и пешеходного моста через реку Студенец.

Фото: protambov.ru