Я нашел ошибку
Главные новости:
В данный момент пешеходам запрещено передвигаться по нечетной стороне моста, ведутся ремонтные работы.
Мост XVIII века  частично обрушился в центре Тамбова
Важная информация по посещению этой игры.
6 марта на стадионе "Металлург" пройдет игра "Крылья Советов" – "Чертаново"
оящее время ребёнок находится в больнице, где ему оказывается медицинская помощь.
На 9-летнего мальчика в Самаре упала наледь с крыши дома
"Идут годы, многое меняется. Изменились и вы, но стали еще прекраснее, несмотря на все преграды и преодоления, которые вместе нам пришлось пройти".
Женщин региона с 8 марта поздравил губернатор Дмитрий Азаров
Опытный управленец и популярный политик, Ренц способен объединить город для развития, уверен Дмитрий Лобойко.
Эксперт: выдвижение Николая Ренца на пост главы Тольятти — удачное кадровое решение для «Единой России» и Дмитрия Азарова
5 марта на сцене САТОБ состоялся вечер балетов на музыку Дмитрия Шостаковича "Самара. Шостакович. Балет 1".
79-ю годовщину первого исполнения "Седьмой симфонии" Шостаковича отметили в САТОБ
Страны ЕС, разрешая применение вакцин из РФ или КНР на национальном уровне, "сами будут нести ответственность за все последствия применения этих вакцин".
Еврокомиссия заявила, что страны ЕС имеют право покупать "Спутник V"
Первое место занимает препарат британско-шведской компании AstraZeneca.
"Спутник V" занимает второе место среди вакцин по числу одобрений на применение от регуляторов
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.43
0.64
EUR 88.93
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарская область примет участие в международной акции «Вам, любимые»
Подвесной фасадный подъёмник или строительная люлька
Выставка Сызранской школы иконописи в Самарском областном художественном музее
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Мост XVIII века  частично обрушился в центре Тамбова

5 марта 2021 22:49
46
В данный момент пешеходам запрещено передвигаться по нечетной стороне моста, ведутся ремонтные работы.

Частичное обрушение моста через реку Студенец, построенного при наместничестве поэта и государственного деятеля Гавриила Державина в 1788 году, произошло в центре Тамбова. В настоящий момент движение пешеходов по нечетной стороне моста временно запрещено, на месте работают дорожные службы, сообщил ТАСС в пятницу врио главы Тамбова Максим Косенков.

"На мосту через Студенец на улице Советской появились признаки разрушения тротуарных блоков. Городские службы своевременно среагировали на возникшие параметры безопасности пешеходов, о чем мне было доложено. Я поручил немедленно организовать ремонтно-профилактические работы с учетом обеспечения безопасности передвижения пешеходов", - сообщил Косенков.

По его словам, в настоящий момент движение пешеходов по нечетной стороне моста запрещено, движение автомобилей не перекрыто. На месте работают дорожные службы, восстановить разрушение планируют до 11 марта.

Державинский мост через реку Студенец был построен в Тамбове в 1788 году по образцу Яузского моста в Москве по поручению генерал-губернатора Рязанского и Тамбовского Ивана Гудович. Работы организовывал и контролировал глава тамбовского наместничества, поэт и государственный деятель Гавриил Державин. В 2015 году мост включен в реестр объектов культурного наследия регионального значения. В настоящий момент используется в качестве автомобильного и пешеходного моста через реку Студенец.

 

Фото:  protambov.ru

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Виктор Кудряшов принял участие в межрегиональной видеоконференции по актуальным вопросам взаимодействия между Самарской областью и регионами Республики Узбекистан.
5 марта 2021  17:25
СО и Узбекистан укрепляют сотрудничество в торгово-экономической сфере
Политика региона
152
В Самарской области за сутки на 5 марта выявлены 273 заболевших коронавирусом
5 марта 2021  13:57
В Самарской области за сутки на 5 марта выявлены 273 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
268
В Самарской области растет число вакансий
5 марта 2021  12:50
В Самарской области растет число вакансий
Экономика региона
256
Дмитрий Азаров провел приём граждан в Тольятти: По каждому вопросу найдем решение
5 марта 2021  11:19
Дмитрий Азаров провел приём граждан в Тольятти: "По каждому вопросу найдем решение"
Социум
279
17 марта «Российские коммунальные системы» проведут «Горячую линию о холодной воде» по всей России
4 марта 2021  13:47
17 марта «Российские коммунальные системы» проведут «Горячую линию о холодной воде» по всей России
ЖКХ
463
Весь список