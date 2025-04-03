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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Мошенники обманули самарскую пенсионерку с ремонтом

3 апреля 2025 10:43
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Мошенники обманули самарскую пенсионерку с ремонтом

У мужчины, участвующего в схеме хищения денежных средств у пенсионерки в размере трех миллионов рублей, взыскали материальный ущерб.

Женщина пригласила специалистов строительной компании к себе в дом, чтобы те  оценили стоимость ремонтных работ. Воспользовавшись отсутствием пенсионерки в комнате, мужчины обнаружили сберегательную книжку, из которой поняли, что она распоряжается крупной суммой денег. Решив обмануть хозяйку квартиры, они назвали стоимость ремонтных работ в несколько раз выше реальной. Пенсионерка согласилась на условия и, обналичив сбережения, передала их лже-специалистам.

Осознав, что стала жертвой мошенничества, жительница областной столицы обратилась в правоохранительные органы. Суд признал мужчин виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и постановил выплатить материальный ущерб.

В отделении судебных приставов Промышленного района г. Самары в отношении одного из соучастников мошеннической схемы возбудили исполнительное производство.

Мужчину предупредили о сроках для добровольного погашения задолженности и мерах принудительного характера. Однако должник проигнорировал требования сотрудника. В отношении него было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 26 тысяч рублей. Кроме того, судебный пристав наложил арест на расчетные счета должника и направил в адрес работодателя постановление об удержании денежных средств.

Комплекс мер принес желаемый результат. Мужчина оплатил материальный ущерб в 380 тысяч рублей в полном объеме.

 

Теги: Судебные приставы

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