Молодой самарец обнаружил пропажу банковской карты и списание с нее более 5 000 рублей

В отдел полиции по Промышленному району Управления МВД России по городу Самаре обратился 27-летний местный житель, который обнаружил пропажу банковской карты и списание с нее более 5 000 рублей за покупки, которые он не совершал.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшего и установили, что его картой расплачивались за покупки и услуги в нескольких торговых точках, расположенных в Промышленном районе.

Оперативники опросили работников организаций, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах, которые зафиксировали приметы покупательницы. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение ранее не судимой местной жительницы 1985 года рождения. Ее задержали на территории областного центра и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанная признала свою вину в совершении противоправного деяния и пояснила оперуполномоченным, что нашла на улице карту и потратила денежные средства на собственные нужды. После всех совершенных ее покупок, за ненадобностью выкинула находку в мусорный бак.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». В настоящее время уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу дела. Причиненный ущерб злоумышленница возместила в полном объеме.