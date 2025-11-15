Я нашел ошибку
В Самаре утром в субботу на Антонова-Овсеенко из-под земли забил фонтан
В разделке гигантского экземпляра принял участие студент из Самарской области
В областном центре на улице Алма-Атинской перекрыли движение до конца 2025 года
15 ноября ПВО сбила БПЛА над Самарской областью
Трое молодых людей пострадали в ДТП в Промышленном районе Самары
В СОУНБ пройдет открытая встреча со специалистами "Металлист-Самара"
Молодой самарец обнаружил пропажу банковской карты и списание с нее более 5 000 рублей
Временные ограничения сняты в аэропортах Самары и Саратова
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
Молодой самарец обнаружил пропажу банковской карты и списание с нее более 5 000 рублей

15 ноября 2025 12:41
105
В отдел полиции по Промышленному району Управления МВД России по городу Самаре обратился 27-летний местный  житель, который обнаружил пропажу банковской карты и списание с нее более  5 000 рублей за покупки, которые он не совершал.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшего  и установили, что его картой расплачивались за покупки и услуги  в нескольких торговых точках, расположенных в Промышленном районе.

Оперативники опросили работников организаций, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах, которые зафиксировали приметы покупательницы.  В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение ранее не судимой местной жительницы 1985 года рождения. Ее задержали на территории областного центра и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанная признала свою вину в совершении противоправного деяния и пояснила оперуполномоченным, что нашла на улице карту и потратила денежные средства на собственные нужды.  После всех совершенных ее покупок, за ненадобностью выкинула находку в мусорный бак.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». В настоящее время уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу дела. Причиненный ущерб злоумышленница возместила в полном объеме.

