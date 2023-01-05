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Минздрав сообщил о 21 пострадавшем при пожаре в доме в Чебоксарах

5 января 2023 18:04
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10 из них - дети.

Число пострадавших при пожаре в Чебоксарах выросло до 21 человека, 10 из них - дети, сообщает Минздрав Чувашии, передает РИА Новости.

"По данным на 16:10, среди пострадавших 21 человек, 10 из них дети. Дети доставлены в республиканскую детскую клиническую больницу для оказания необходимой медицинской помощи и обследования. Два ребенка в средней степени тяжести, четверо - получают амбулаторное лечение, еще четверо продолжают обследования", - говорится в сообщении.

Среди взрослых шесть человек прошли обследование, получают амбулаторное лечение, два человека в средней степени тяжести, один - в тяжелой, еще два человека продолжают обследование в БСМП.

По данным МЧС региона, пожар произошел в четверг в 13.44 в жилом помещении на втором этаже многоквартирного дома №29 на улице Шевченко. К прибытию к месту вызова первых подразделений МЧС России дым полностью заполнил подъезд здания с первого по девятый этажи. Пожарные оперативно организовали эвакуацию жильцов. С помощью спасательных устройств и двух автолестниц на свежий воздух были выведены 26 человек.

Открытое горение ликвидировано в 15.00 на площади 30 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

 

Фото:  соцсети

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