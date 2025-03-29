Минприроды СО: о ситуации на полигоне ТБО «Преображенка»

122

28 марта в связи со сменой погодных условий произошёл выброс свалочного газа, что привело к возгоранию на отработанной карте полигона на площади 900 кв. м. Огонь не распространился за пределы карты.



Возгорание было ликвидировано, остаётся задымление в связи с наличием ветра и периодического прорыва свалочного газа.



Создан оперативный штаб, в составе которого АО «Экология» и подведомственное учреждение минприроды ГБУ СО «Природоохранный центр».



В ликвидации последствий задействованы 11 единиц спецтехники и 14 человек. Ведутся работы по укреплению тела полигона грунтом, организована дежурная смена с резервной техникой. Лаборатория «Природоохранного центра» ведет замеры атмосферного воздуха на границе санитарно–защитной зоны полигона для контроля параметров окружающей среды.



Ситуация на контроле министерства природных ресурсов и экологии Самарской области.



Возрастающее выделение газа характерно для текущего сезона в связи с увеличением температуры, повышенной влажностью и содержанием кислорода между слоями отходов и грунта.

Проектный состав оборудования данного полигона не предусматривает систему отвода газа. Современные полигоны исключают такие ситуации.Это подтверждает тот факт, что региону нужны новые современные МФК. Они запланированы к реализации до 2027 года, сообщает Минприроды СО.