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28 марта в связи со сменой погодных условий произошёл выброс свалочного газа, что привело к возгоранию на отработанной карте полигона на площади 900 кв. м.
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Минприроды СО: о ситуации на полигоне ТБО «Преображенка»

29 марта 2025 18:55
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28 марта в связи со сменой погодных условий произошёл выброс свалочного газа, что привело к возгоранию на отработанной карте полигона на площади 900 кв. м.

28 марта в связи со сменой погодных условий произошёл выброс свалочного газа, что привело к возгоранию на отработанной карте полигона на площади 900 кв. м. Огонь не распространился за пределы карты.

Возгорание было ликвидировано, остаётся задымление в связи с наличием ветра и периодического прорыва свалочного газа.

Создан оперативный штаб, в составе которого АО «Экология» и подведомственное учреждение минприроды ГБУ СО «Природоохранный центр».

В ликвидации последствий задействованы 11 единиц спецтехники и 14 человек. Ведутся работы по укреплению тела полигона грунтом, организована дежурная смена с резервной техникой. Лаборатория «Природоохранного центра» ведет замеры атмосферного воздуха на границе санитарно–защитной зоны полигона для контроля параметров окружающей среды.

Ситуация на контроле министерства природных ресурсов и экологии Самарской области.

Возрастающее выделение газа характерно для текущего сезона в связи с увеличением температуры, повышенной влажностью и содержанием кислорода между слоями отходов и грунта.

Проектный состав оборудования данного полигона не предусматривает систему отвода газа. Современные полигоны исключают такие ситуации.Это подтверждает тот факт, что региону нужны новые современные МФК. Они запланированы к реализации до 2027 года, сообщает Минприроды СО.

 

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