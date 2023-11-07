Мигрант, оскорблявший пассажиров маршрутки в Тольятти, извинился

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В Тольятти уроженец Таджикистана, материвший пассажиров маршрутки, и угрожавший им, извинился и сказал, что «больше так не сделает», видео с покаянием мигранта размещено на сайте Следственного Комитета Российской Федерации.

Хулиганивший в общественном транспорте мигрант был задержан, на него завели уголовное дело.

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, пишет АиФ Самара.