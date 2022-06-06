МЧС СО:  с 3 по 6 июня на региона произошло 53 техногенных пожара

За период с 3 по 6 июня на территории области произошло 53 техногенных пожара, 21 из них - в жилом секторе. В городских округах – 25, в муниципальных районах – 28 пожаров. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.
4 июня ночью поступило сообщение о пожаре в с. Яблоновый овраг Волжского района. На месте вызова горел частный жилой дом и надворные постройки на площади 100 кв.м. Пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Для тушения пожара привлекались 15 человек, 5 единиц техники.
Еще один крупный пожар в частном доме произошел в Центральном районе Тольятти днем 4 июня. Горел двухэтажный деревянный частный дом на площади 80 кв.м. Для тушения привлекались 22 человека, 6 ед. техники.
Причины пожаров уточняются.
Как правило, основными причинами пожаров в частных домах становятся аварийный режим работы электропроводки, неосторожное обращение с огнём при курении, неправильная эксплуатация печного и газового оборудования.
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает, чтобы предупредить пожары в жилье необходимо строго соблюдать правила безопасности:
- монтаж электропроводки должен выполнять только квалицированный специалист;
- замер сопротивления изоляции электропроводки необходимо производить не реже одного раза в три года;
- не следует эксплуатировать провода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией, а также повреждённые розетки и выключатели;
- нельзя эксплуатировать самодельные электронагревательные приборы;
- не следует допускать перегрузки электросети - нельзя включать в электрическую розетку одновременно несколько электроприборов особенно большой мощности;
- не оставляйте электробытовые приборы включенными в сеть в течение длительного времени, они могут перегреться.
При возникновении пожара необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».
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