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Массовая гибель рыбы в Волге продолжается в Самарской области: когда это закончится?

10 августа 2021 13:16
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Массовая гибель рыбы в Волге продолжается в Самарской области: когда это закончится?

Жители Самарской области всерьез обеспокоены массовой гибелью рыбы в Волге и других водоемах в 2021 году. В апреле в комментарии для КП-Самара эксперты назвали это естественным процессом, связанным с тем, что весной часть слабых особей задыхается подо льдом. Однако во второй половине июля берега снова оказались буквально завалены мертвой рыбой, и в данном случае причины пугающего явления не столь однозначны.

По словам специалистов, жаркая погода нагревает водоемы, из-за чего вода «зацветает» и условия становятся неподходящими для выживания рыбы: необходимый для дыхания водной живности кислород поглощают водоросли. В свою очередь в активном «цветении» может быть повинна недостаточная работа очистных сооружений, распространенность неэкологичных бытовых средств (которые в итоге оказываются в Волге), маленькая береговая охранная зона в крупных городах. В начале августа волжская вода была проверена экспертами в районе набережной Ладья и Ульяновского спуска. Хотя анализ не выявил острой токсичности по дафниям и водорослям из рода «зеленых», пробы показали превышение по химическому потреблению кислорода в 1,8 и 2,2 раза, соединениям меди в 3,2 и 1,7 раза и фенолам в 1,9 и 2 раза.

В краткосрочной перспективе остается только убирать с пляжей погибшую рыбу. В ближайшую неделю улучшения ситуации не предвидится, ведь Росгидрометцентр обещает жаркие дни как минимум до 15 августа. Приволжское УГМС сообщает о желтом уровне опасности из-за высокой температуры воздуха. А также констатирует, что температуры воды в Волге приближается к 24 градусам у Самары и превысила отметку в 25 градусов у Тольятти и Сызрани. Эти рекордные аномалии увы пагубно сказываются на состоянии водоемов и уменьшают шансы рыбы на выживание, пишет Самара-КП.

Фото: СОЦСЕТИ

 

 

Теги: Волга гибель рыбы погодные аномалии

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